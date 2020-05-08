Поліцейські Тернопільщини продовжують нести службу в посиленому режимі.

Цими вихідними додатково до охорони громадського порядку буде залучено понад 250 правоохоронців, повідомляють у поліції.

За попередніми даними, масові заходи 8 та 9 травня на території області не заплановані. Проте можливі поодинокі покладання квітів до меморіальних комплексів та пам’ятників. Їх поліцейські візьмуть під охорону, аби не допустити пошкоджень.

Правоохоронці закликають представників політичних партій, громадських організацій та усіх мешканців області дотримуватися чинного карантинного законодавства, не брати участі в масових заходах, не допускати скупчень, а також не використовувати заборонену символіку та не порушувати громадський порядок.

Співробітники поліції разом з військовослужбовцями посилено патрулюватимуть в парках, де розташовані пам’ятники, меморіальні комплекси. Також наряди будуть наближені до місць відпочинку людей. Поліцейські стежитимуть за дотриманням публічного порядку та за виконанням карантинних обмежень громадянами.