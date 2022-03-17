У військкомат – і на передову: із п’яними водіями будуть боротися ще жорсткіше

На Тернопільщині водіїв, яких другий раз зловлять п’яними за кермом, одразу відправлятимуть на передову.

Про це вчора, 16 березня під час брифінгу заявив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш, пишуть Тернополяни.

“Акція випив – віддай авто військовим триває – за останню добу на Тернопільщині зловили ще троє водіїв, які сіли за кермо напідпитку. Сьогодні усі ці машини на штрафмайданчику – починаючи із завтрашнього дня ми будемо передавати їх військовим, – наголосив Володимир Труш. – Також хочу наголосити, що якщо ми ще раз ловимо водія по 130 – керування транспортним засобом напідпитку – у воєнкомат і відразу на передову”.