У військових частинах Тернопільщини потрібні кухарі і музиканти

01/02/2019 Розмір тексту:

Військові підрозділи на Тернопільщині розширили штат. Відтак з’явилося ряд вакансій для фахівців різних спеціальностей. Окрім військових, є потреба в кухарях, водіях, лікарях і навіть музикантах.

Як повідомив прес-офіцер 44-ої артилерійської бригади Юрій Кульпа, у військових підрозділах області відкрито ряд вакансій. На роботу запрошують і чоловіків, і жінок віком від 18-ти до 57-ми років.

«Будемо раді бачити охочих працювати у військових частинах. Запрошуємо громадян віком від 18-ти років на такі спеціальності: кухарі, водії командири взводів, військовослужбовців артилерійських підрозділів, механіки, розвідники, радіотелефоністи, стрільці сапери, телефоністи, екскаваторники та кочегари. Військова частина працює як підприємство. Відтак у зв’язку з розширенням штату на сьогодні нам потрібні від музикантів і кухарів, медиків і аж до командирів, осіб офіцерського, сержантського та рядового складу», – зазначає Юрій Кульпа.

Нагадаємо, з початку 2019-го року військовослужбовцям в Україні збільшили фінансування. Відтепер зарплати військових становитимуть від 10 200 грн.

Софія Романська