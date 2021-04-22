Працівники «Зеленбуду», житлово-комунального господарства та міської ради 21 квітня висаджували деревця на декількох центральних вулицях.

Саджанці червонолистих кленів та катальп на місце висадки привезли у великих пластикових кадках. Із ємностей їх переставили у підготовлені лунки, засипали землею та полили. Працювали на вулиці Листопадовій, бульварі Тараса Шевченка та Грушевського. Як повідомили у міській раді, на Листопадовій висадили 26 кленів «Роял ред». На інших вулицях посадили 16 катальп.

За словами міського голови ці дві породи дерев, які вже висаджували раніше в місті, добре прижилися, вони легко адаптуються до місцевого клімату і гарно виглядають. Він також висловив сподівання, що тернополяни дбайливо ставитимуться до нових зелених насаджень.

У міській раді запрошують жителів міста приєднатися до загальноміської толоки, яка відбудеться 23 квітня. Цього дня також продовжать озеленення Тернополя. В парку імені Тараса Шевченка та в парку Національного відродження вперше планують висадити Сафору японську, Кладрастис жовтий (Жовте дерево) та Красивоягідник Бодін’єра (Бісер синій).

Фото автора