У тернопільських університетах триває вступна кампанія.

Зарахування на навчання за бюджетні кошти для тих, хто вступав після 11 класу на денну форму навчання уже завершилося. Для тих же, хто вступає після коледжів та вузів на заочну форму навчання та на контракт процес ще триває.

Наприклад, у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя до 8 серпня триватимуть вступні випробування для тих, хто навчатиметься на заочній формі на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та здобуття ступеня магістра за певними спеціальностями. Їх зарахування на державну форму навчання відбудеться 15 серпня, а за кошти фізичних та юридичних осіб – 20 серпня.

– До нашого навчального закладу цього року подали більше шести тисяч заяв на всі форми навчання, – розповів Володимир Клендій, відповідальний секретар приймальної комісії ТНТУ. – З них більше трьох тисяч від тих, хто вступав після одинадцятого класу. Це більше, ніж минулого року, і цього разу ми маємо більше бажаючих вступити на контрактну форму навчання. Найбільше заяв від абітурієнтів надійшло на ІТ-спеціальності: інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, комп’ютерна інженерія, кібербезпека. Популярними є також менеджмент, готельно-ресторанна справа. Цього року ми розпочали набір за контрактом на спеціальність «Агроінженерія». Майбутні агроінженери зможуть управляти механізованими технологічними процесами, комплектувати та налагоджувати сільськогосподарські машини та агрегати, проводити комп’ютерну діагностику та сервісне обслуговування машин, тракторів і автомобілів, матимуть навики комп’ютерного моделювання і проектування сільськогосподарських машин та агроінженерних процесів. Отримані технічні, економічні та правові знання випускники зможуть використовувати для організації приватних господарств та підприємств сільськогосподарського напрямку, сервісного обслуговування та ремонту техніки. На державну форму навчання ми вже зарахували 140 осіб, які вступали на бакалаврат після 11 класу та 236, які вступали після коледжів. Щодо магістрів-бюджетників, то на деякі спеціальності ще триває прийом оригіналів документів, тому їх зарахування відбудеться пізніше.

Цьогорічну вступну кампанію Володимр Клендій оцінює, як позитивну: до університету надійшло достатньо заяв від абітурієнтів, в тому числі на навчання за контрактом. Проблем із електронної подачею документів не виникало.

Ольга Трач