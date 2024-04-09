У Тернополі зустріли тіла загиблих побратимів: завтра у громаді день жалоби. ФОТО

У Тернополі зустріли загиблих бійців 67 ОМБр Сергія Коновала й Тараса Петришина. Це командир “Сталевої сотні” та його заступник.

Вони загинули поблизу Часового Яру на Донеччині 6 квітня, виконуючи бойове завдання, повідомляє Суспільне. Сергій Коновал з позивним “Норд” був командиром 2 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону 67-ої окремої механізованої бригади ЗСУ. Тарас Петришин з позивним “Химера”був його заступником.

Колона “На щиті” проїхала вулицями міста. Люди зустрічали воїнів на колінах. Дружина Сергія Коновала Ольга розповіла, що бійців везли важливими та памʼятними для них місцями.

Громада Тернополя буде прощатися з Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним у середу, 10 квітня, об 11 годині в Домі печалі на вулиці Микулинецькій. Завтра в Тернопільській громаді оголосили день жалоби.

У Домі печалі в Тернополі за двома загиблими бійцями відправили панахиду. Попрощатися прийшли рідні, друзі, односельці.

Нагадаємо, сьогодні з загиблими бійцями з Тернопільщини Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним прощалися на Майдані Незалежності в Києві.