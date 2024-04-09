На Майдані Незалежності у Києві віддали останню шану двом воїнам з Тернополя. ФОТО

На Майдані Незалежності в Києві прощаються із загиблими бійцями з Тернопільщини Сергієм Коновалом та Тарасом Петришиним.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Нагадаємо, воїни загинули поблизу Часового Яру на Донеччині 6 квітня, виконуючи бойове завдання. Сергій Коновал з позивним “Норд” був командиром 2 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону 67-ої окремої механізованої бригади ЗСУ. Тарас Петришин з позивним “Химера” був його заступником.

Сергій Коновал був бійцем Добровольчого Українського Корпусу “Правий Сектор” з 2014 року. Служив парамедиком на сході України. У перервах між ротаціями брав участь у благодійному велопробігу 20 штатами США на підтримку України. Коли розпочалася повномасштабна війна знову добровольцем пішов воювати. Брав участь в обороні Києва, воював на різних напрямках. Став командиром роти стрілецького батальйону 67-ої механізованої бригади Збройних сил України, якій згодом дали назву “Сталева Сотня”.

Сергій Коновал був хресним татом доньки Тараса Петришина, розповіла в Фейсбуці його дружина Тетяна.

Сьогодні, 9 квітня, близько 18:00 тіла військових зустрінуть у Тернополі. А завтра, 10 квітня, з ними попрощаються в Домі печалі, що на Микулинецькому цвинтарі.