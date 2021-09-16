У Тернополі жінка з дитиною видерлася на дах будинку і погрожувала, що зістрибне

Шокуюча подія сталася на вулиці Руській у Тернополі у вівторок.

Близько 23-ї години виник побутовий конфлікт між сусідами. Внаслідок сварки 33-річна жінка, намагаючись уникнути зустрічі з працівниками поліції, які прибули за викликом, проникла на дах будинку разом зі своєю п’ятирічною з дитиною. Жінка намагалась зіскочити з даху мансардного приміщення двоповерхового будинку.

Прибулі на виклик медики провели обстеження та профілактичну бесіду, після якої жінка повернулась в квартиру та заспокоїлась.

Як повідомляє “Погляд“, винуватиця нічного переполоху не вперше попадає в поле зору правоохоронних органів через гучні гулянки. До того ж вона орендує цю квартиру, адже сама родом з Хмельницької області.