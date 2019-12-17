У Тернополі залишився зимувати лелека. Його підгодовують місцеві мешканці.

Зоозахисники планують відправити птаха до Галицького національного природнього парку. Але наразі необхідна велика сума коштів на дорогу.

Волонтери припускають, що птаха відбився від зграї, і через слабкість залишився зимувати у нашому краї.

«Лелека, який не відлетів у вирій і якого помітили на шкільному стадіоні, має шанс жити в розкішних умовах Галицького національного природнього парку. Його вже там чекають, потрібні лише кошти на дорогу. Допоможіть птахові потрапити в належні умови з професійним доглядом. Наші реквізити 5168 7427 1465 0599 – Ляпандра К. І. Також тепер є можливість переказати кошти з картки на картку через наш сайт https://www.virnidruzi.com.ua, натиснувши кнопку “ДОПОМОГТИ”, – зазначає тернопільська зоозахисниця Алла Ляпандра.

Без допомоги лелека не виживе. Відтак небайдужих жителів краю просять пожертвувати кошти птаху на дорогу.

Софія Романська