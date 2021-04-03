У лікарнях Тернополя для хворих на COVID-19 розгорнули 431 місце. На сьогодні заповнено 75% ліжок, що перевищує межу “червоної” епідемічної зони.

На засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом вирішили розгорнути додаткових 120 місць.

Начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак зазначив, що це максимальний резерв, який може бути виділеним для хворих на COVID-19.

«Усього в закладах охорони здоров’я міста розгорнуто 431 ліжко для надання допомоги хворим на COVID-19. Сьогодні зайнятість хворими становить 75%. 125 ліжок розгорнуто у Тернопільській міські комунальній лікарні №3, у лікарні швидкої допомоги розгорнуто 140 ліжок, на ранок перебуває 93 пацієнти, у міській комунальній лікарні №2 розгорнуто 100 ліжок для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19, сьогодні на ранок перебуває 92 пацієнти. У дитячій міській лікарні на ранок перебуває 24 пацієнти, ми бачимо, що у нас також зростає відсоток зайнятості ліжок, ситуація дійсно напружена, медики працюють у надзвичайно складному режимі. Ми підтримуємо абсолютно всі заходи, які пропонують епідеміологи щодо карантину, а відтак зменшення кількості соціальних контактів».

Для лікування пацієнтів з COVID-19 планують перепрофілювати кардіологічне відділення другої міської лікарні, а лікарню швидкої допомоги перетворять у моногоспіталь для інфікованих хворих.