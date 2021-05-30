Твори українців, які проживали або проживають у різних країнах Європи, і які зберігаються у фондах Тернопільського обласного художнього музею, виставили на огляд.

Виставку «Українська діаспора в європейському мистецтві: витоки, персоналії, традиції» приурочили до Дня Європи, який традиційно відзначають в Україні у травні.

– До експозиції увійшли твори митців українського походження, які перебуваючи далеко від Батьківщини, своєю творчістю долучалися до збереження культурної та політичної ідентичності української нації, забезпечували тяглість її присутності у просторі та часі на європейському континенті і тим самим підтверджували європейську ідентичність українців, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – До уваги відвідувачів – експресивний пейзаж та абстрактні композиції австрійської мисткині Христини Куріци – Ціммерман (Відень), побутова сцена із традиційним великоднім обрядом «Гаївки» Омеляна Мазурика (Париж, Франція), загадкова і неординарна композиція «Власність» Емми Андієвської (Мюнхен, Німеччина). Багатством кольору, цікавою сюжетною лінією вирізняються твори тернополянки, яка живе і творить у Греції – Людмили Христинич – Папаянідіс. Особливої уваги заслуговує творчість Михайла Паращука – українського скульптора світової слави з Болгарії.

У мистецькому закладі зазначають, що ця виставка покликана наголосити, що процес культуротворення, який триває в українській діаспорі, є вагомою складовою українського культурного простору в Європі.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці



