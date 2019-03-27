Акцію з прибирання організували представники благодійного фонду «Майбутнє сиріт» у Тернополі. Вони впорядковували територію, яка знаходиться поряд із приміщенням фонду.

«Звичайно, ми запрошували мешканців будинків Чумацька 37, 37а, але долучилися тільки двоє людей, ще одна бабця купила нашій команді цукерки, круасани, каву в знак вдячності. Багато перехожих дякували за проявлену небайдужість і активну громадянську позицію, були певні критики, які вказували, як і що нам робити правильно, а інші казали: через тиждень буде те саме, навіщо прибирати. Зібрали 4 мішки пляшок скляних, 5 мішків пластику і сміття. Ще продовжимо 26 березня, бо залишилося небагато», – повідомив керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко.

Нагадаємо, екологічні акції у Тернополі організовують і представники легкоатлетичного руху «Рандей». Таким чином людей заохочують самостійно дбати про порядок в місті.

Софія Романська