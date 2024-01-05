Патрульні спільно з медиками та рятувальниками допомогли жінці, яка стала заручницею власної оселі.

Нещодавно сестра літньої жінки почула стогін з її помешкання та викликала швидку. Медики швидко приїхали на виклик, але потрапити до квартири не змогли. Тому лікарі звернулись по допомогу до патрульних.

Поліцейські Роман Ступ’як та Надія Семенюк миттєво прибули на місце та разом з рятувальниками піднялись до квартири через балкон за допомогою драбини.

Зайшовши всередину, охоронці порядку виявили жінку у безпорадному стані. Громадянка отримала всю необхідну допомогу, повідомляють у патрульній поліції.