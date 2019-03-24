Учора вранці через паління в ліжку трапилася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Карпенка. Під час гасіння вогню рятувальники виявили двох чоловіків, один із них був без свідомості.

Як повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін, виклик про пожежу на вул. Карпенка 24 рятувальники отримали 23 березня о 08:40. Через п’ять хвилин вогнище вдалося локалізувати, а о 08:58 пожежу повіністю ліквідували.

«Під час гасіння врятовано будівлю та життя людини. На місці пожежі виявлено у стані без свідомості власника квартири, 1954 року народження. Після надання домедичної допомоги потерпілого передано працівникам бригади екстреної медичної допомоги. Ознаки отруєння продуктами горіння також виявлено в сина власника помешкання. Він самостійно вийшов з квартири та на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів перебував на сходовій клітці. Від госпіталізації відмовився».

Причина пожежі у необережності, – констатують рятувальники. За попередніми висновками, мешканець квартири палив в ліжку. Це і стало причиною займання. Такі випадки нерідко закінчуються фатально, – зазначають фахівці ДСНС. Відтак жителів краю просять не випробовувати долю.

Софія Романська