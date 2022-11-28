Учора, близько 23-ї години, на вулиці Князя Острозького сталася ДТП за участю велосипедиста.

Зі слів водія автомобіля Skoda, він скоїв наїзд на велосипедиста, який переїжджав дорогу через пішохідний перехід. Внаслідок отриманих ушкоджень, швидка забрала останнього до лікарні. Деталі цієї події з’ясовуватиме слідчий по ДТП.

У поліції нагадують основні правила дорожнього руху для велосипедистів:

Рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду білого, позаду червоного, по боках помаранчевого кольору.

Заборонено переїздити пішохідний перехід на велосипеді. Потрібно злізти з велосипеда і перевести його через дорогу.

Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара). Також слід використовувати світлоповертаючі жилетки та флікери.

Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної частини, в один ряд (також можна їздити по узбіччю.