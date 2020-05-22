Громадський транспорт у Тернополі повноцінно відновить роботу 25 травня. Відповідне рішення прийняли вчора на засіданні міського оперативного штабу.

Від сьогодні у тролейбусах і маршрутках, які працюють за спецрейсами, можна їздити без перепусток. Однак необхідно дотримуватися маскового режиму.

Наступного тижня в обласному центрі запрацює уся транспортна мережа. Епідемічна ситуація в місті дозволяє переходити до так званого адаптивного карантину.

«Відповідно до рішення комісії, ми плануємо з 25 травня запустити роботу громадського транспорту. Багато людей вийшли на роботу, відтак їм потрібно добиратися. Транспортного сполучення особливо потребують і ті люди, які мають дачі, оскільки до них потрібно дообиратися. Відтак ми готуємо весь громадський транспорт до повноцінного відновлення роботи з понеділка. Бачимо, що вже зараз утворюються затори через велику кількість приватного транспорту. Частина цих проблем пов’язана із паркуванням будь-де. Прошу поліцію відстежити найбільш проблемні місця у Тернополі, а також підсилити роботу на дорогах з понеділка, щоб ми не мали проблем із заторами громадського транспорту», – наголосив під час засідання міського оперативного штабу міський голова Тернополя Сергій Надал.

Водії, кондуктори у громадському транспорті повинні використовувати захисні екрани, маски, рукавички. Також масковий режим обов’язковий і для пасажирів.

Софія Романська