У дворі на вулиці Київська, 1 облаштували унікальний спортивний майданчик, який став проектом-переможцем «Громадського бюджету 2020».

Майданчик розташований під відкритим небом, аналогів йому у місті немає.

Як розповідає міський голова Сергій Надал, доступ до спортивного майданчику не обмежується. На ньому розміщений гантельний ряд, а також тренажери для виконання станової тяги і присідань, «метелик», верхній та нижній блоки тощо.

Спортсмени на майданчик приходять займатись здебільшого в ранковий та вечірній час. Заняття на відкритому повітрі відповідає карантинним обмеженням та дозволяє проводити тренування.

Вільну площадку, яка знаходиться поруч з даним будинком, мешканці планують власними силами засипати піском та встановити сітку для гри у волейбол, таким чином створивши ще один «пляжний волейбол» у Тернополі.