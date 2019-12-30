Чергового автомобільного злодія спіймали тернопільські поліцейські. Зловмисник обкрадав транспортні засоби тернополян.

До працівників поліції звернувся сам потерпілий, мешканець обласного центру. Чоловік увечері залишив в авто ящик з фарбою для волосся, який наступного дня мав відвезти до крамниці на продаж. Уранці власник виявив пошкоджений замок в авто та відсутність товару.

Працівникам поліції вдалося розшукати підозрюваного. Ним виявився раніше судимий за аналогічний злочин 36-річний житель Тернополя. Чоловік продовжив незаконні заробітки. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановлюють причетність затриманого до скоєння інших крадіжок з транспортних засобів.