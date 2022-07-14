У четвер, 14 липня, Тернопіль прощатиметься з нашими захисниками, які загинули на Донеччині.
Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
Об 11 годині в Домі печалі на вул. Микулинецькій попрощаються із з Хрущем Олегом Петровичем, Єрмаковим Олексієм Леонідовичем, Горейдою Віктором Івановичем.
Прощання з Осадком Олександром Остаповичем відбудеться в церкві Святого Священномученика Йосафата.
Поховають Героїв України о 12 годині на Микулинецькому кладовищі. Горейду Віктора Івановича поховають у селі Великі Гаї.
14 липня у Тернопільській громаді оголошено Днем жалоби.
Вічна пам’ять Героям!
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