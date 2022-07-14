У четвер, 14 липня, Тернопіль прощатиметься з нашими захисниками, які загинули на Донеччині.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Об 11 годині в Домі печалі на вул. Микулинецькій попрощаються із з Хрущем Олегом Петровичем, Єрмаковим Олексієм Леонідовичем, Горейдою Віктором Івановичем.

Прощання з Осадком Олександром Остаповичем відбудеться в церкві Святого Священномученика Йосафата.

Поховають Героїв України о 12 годині на Микулинецькому кладовищі. Горейду Віктора Івановича поховають у селі Великі Гаї.

14 липня у Тернопільській громаді оголошено Днем жалоби.

Вічна пам’ять Героям!

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