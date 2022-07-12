Жахлива звістка з фронту надійшла до Тернополя. Захищаючи Україну, у Донецькій області загинули шестеро мешканців міста.
Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
“Важка втрата для нашого міста. На Донеччині, мужньо захищаючи Україну, загинули тернополяни:
Голубович Микола Васильович (1978 р.н.)
Хрущ Олег Петрович (1975 р.н.)
Єрмаков Олексій Леонідович (1982 р.н.)
Мудрий Ярослав Володимирович (1972 р.н.)
Горейда Віктор Іванович (1977 р.н.)
Дудар Іван Володимирович (1983 р.н.)
Вічна пам’ять нашим Героям! Співчуття рідним і близьким”, – написав міський голова.