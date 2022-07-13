Стало відомо про загибель ще чотирьох мешканців Тернопільщини у Часовому Яру

Ми вже повідомляли, що внаслідок ракетного удару, завданого окупантами 9 липня по містечку Часів Яр на Донеччині, загинули бійці з нашого краю. Зокрема, шестеро тернополян та троє мешканців Бережанської громади.

Тепер стало відомо про ще щонайменше чотирьох загиблих мешканців Тернопільщини. Двоє з них – чортків’яни. Ще двоє проживали у Бучацькій та Монастириській територіальній громадах.

Як повідомили у Чортківській міській раді, на Донеччині загинули стрільці-санітари стрілецького батальйону Сергій Михайлович Миськів (1969 р.н.) і Сергій Іванович Басістий (1975 р.н.).





У зв’язку з жахливою втратою 14, 15 та 16 липня у Чортківській громаді оголошено Днями жалоби.

“У ці дні ми усією громадою будемо прощатись із полеглими за волю України воїнами. Про дату поминальної панахиди буде повідомлено додатково.

Чортківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної Героїв…”, – ідеться у повідомленні міської ради.

Внаслідок ракетного обстрілу загинули також Василь Володимирович Кошеля, житель села Рукомиш Бучацької громади, 1966 р.н., та Олексій Миколайович Самойлов, мешканець села Гуляйполе Запорізької області, котрий тимчасово проживав у селі Чехів Монастириської громади, 1974 р.н.

“Щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Вічна пам’ять і слава Героям”, – ідеться у зверненні Бучацької міської ради.

Про час та дату зустрічі воїнів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, увечері 9 липня російські окупанти вдарили з “Ураганів” по ​​п’ятиповерховому будинку у Часовому Яру Донецької області. На даний момент на місці трагедії виявлено та вилучено тіла 47 загиблих, з них 1 дитину.