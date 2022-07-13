Внаслідок ракетного удару по Часовому Яру на Донеччині загинув боєць з Кременця

9 липня внаслідок ракетного удару в районі населеного пункту Часів Яр загинув наш земляк, солдат Андрій Вікторович Микулич.

Про важку втрату повідомляють на сторінці Кременецької громади, у якій проживав чоловік. Загиблому було 42 роки.

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“Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою, воїну Збройних сил, який віддав своє життя за те, щоб мирним стало небо над нашою рідною Україною!

Пам’ять про Андрія навіки буде в наших серцях!

Герої не вмирають, вони продовжують боронити нас з небес! Слава Україні!”, – ідеться у дописі на сторінці громади.

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Про час та дату зустрічі Героя буде повідомлено додатково.