9 липня внаслідок ракетного удару в районі населеного пункту Часів Яр загинув наш земляк, солдат Андрій Вікторович Микулич.
Про важку втрату повідомляють на сторінці Кременецької громади, у якій проживав чоловік. Загиблому було 42 роки.
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“Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять і слава Герою, воїну Збройних сил, який віддав своє життя за те, щоб мирним стало небо над нашою рідною Україною!
Пам’ять про Андрія навіки буде в наших серцях!
Герої не вмирають, вони продовжують боронити нас з небес! Слава Україні!”, – ідеться у дописі на сторінці громади.
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Про час та дату зустрічі Героя буде повідомлено додатково.