У Тернополі оголосили День жалоби за загиблими на фронті земляками

Як ми повідомляли, жахлива війна забрала життя відразу шістьох тернополян.

У зв’язку із страшною втратою у Тернополі 14 липня оголошено днем жалоби.

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Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

“14 липня у Тернопільській громаді оголошено Днем жалоби. У ці дні місто прощатиметься з полеглими за волю України воїнами. Вічна пам’ять і Царство Небесне Героям України!”, – ідеться у повідомленні очільника міста.

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