Сумна звістка прийшла на Підгаєччину.

У Донецькій області загинув молодий хлопець Іван Борсук, житель Старого Міста.

Тіло Івана привезуть на рідну землю сьогодні. Відтак, мешканців просять зустріти захисника.

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“Просимо вийти і зустріти тіло Івана, віддати йому останню честь. Він виконав свій громадянський обов’язок – захищав рідну землю від російський окупантів, виконаймо і ми – вшануймо його світлу пам’ять. Це найменше, що ми можемо зробити.

Щирі співчуття батькам, рідним та близьким…”, – ідеться у зверненні Підгаєцької міської ради.

У зв’язку з важкою втратою на території Підгаєцької громади 13-14 липня оголошено Днями жалоби.

“На знак скорботи за загиблим Героєм просимо приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також обмежити проведення розважальних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування”, – повідомляє міська рада.

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