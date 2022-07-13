У Тернополі прощаються із загиблим Героєм Олександром Осадком.

Про важку втрату стало відомо 9 липня. Боєць загинув у Донецькій області. Про обставини трагедії на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла дружина захисника, відома письменниця Ганна Осадко. Як виявилося, під час мінометного обстрілу Олександр закрив собою побратима, врятувавши йому життя ціною власного.

“…мені дуже важило, аби Саша загинув не даремно.

Кум, з яким у перші дні війни пішли добровольцями і воювали пліч-о-пліч, і який був свідком усього, розповів вчора.

– Не даремно, Ань. Багато москалів ми побили. І поодинці, і гуртом. У ті дні танкові бої були, три танки підірвали. Четвертий був уже поряд, метрів 50, ми відступали… в окопи сусідні застрибнули. По двоє.

…і тієї миті почався мінометний обстріл. В Сашин окоп прилетіло… він був вгорі – накрив собою побратима, який, Слава Богу, вижив”, – написала Ганна Осадко.

Вона зазначила, що Олександр загинув у день народження свого батька Остапа, який помер 12 років тому.

Панахида за загиблим бійцем відбудеться сьогодні, 13 липня, о 18-й годині в церкві св. Йосафата (вул. Лучаківського). Чин похорону – у четвер, 14 липня, о 10-й годині у цьому ж храмі. Військове поховання розпочнеться об 11-й годині на Микулинецькому кладовищі. Поховають Олександра Осадка на Алеї героїв.