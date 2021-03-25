У Тернополі розшукують 15-річну Вікторію, яка вчора вийшла з дому і зникла. ФОТО

Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують 15-річну Копко Вікторію Володимирівну, мешканку обласного центру.

Дівчинка увечері, 24 березня вийшла з дому на прогулянку та не повернулась, на даний час її місце знаходження невідоме.

На вигляд дівчинці 14-15 років, зріст 164 см, худорлявої статури, обличчя кругле, очі карі, довге, темно-русяве волосся.

Була одягнена у чорний спортивний костюм, коричневу куртку в клітинку, темно-синю шапку, кросівки. При собі мала маленьку чорну сумку на ремінці.

Усім, кому відома будь-яка інформація щодо можливого місця знаходження зниклої, поліцейські просять повідомляти за номером спецлінії поліції “102” або (067) 368-22-93.