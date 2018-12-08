У Тернополі розпочався Міжнародний джазовий фестиваль

08/12/2018 Розмір тексту:

Учора у Тернопільському обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка стартував «JazzBez». Це вісімнадцятий Міжнародний джазовий фестиваль. Під час його відкриття виступали два джазових гурти: квартет з Італії і тріо з Норвегії.

Програма першого дня фестивалю розпочалася з виступу норвезького піаніста Йонаса Кембіена, а також італійського квартету Антоніо Флінти. Приєднався до фестивалю і тернопільський гурт «Фіра».

У Тернополі фестиваль «JazzBez» проводять тринадцятий рік поспіль. Проте цьогорічний захід має ряд особливостей, – розповідають організатори концертів.

«До особливостей цьогорічного фестивалю належить і те, що в нас вперше виступають музиканти з Норвегії та Італії. Це лідери, кращі джазові музиканти в Італії, і в Норвегії. Також у наступних концертах виступатимуть виконавці зі США, оскільки США – найджазовіша країна. В кожного з гуртів оригінальна програма. А загалом програма цьогорічного фестивалю одна з найрізноманітніших», – розповідає директор програми Міжнародного джазового фестивалю «JazzBez» у Тернополі.

Нагадаємо, концерти фестивалю «JazzBez» у Тернополі триватимуть до 9-го грудня. Виступи розпочинаються о 19.00 в Тернопільському обласному українському драмтеатрі. Квитки можна придбати у касах театру.

Софія Романська