Загальноміське свято «Випускник-2019» пройшло у Тернополі 27 червня.

Після отримання свідоцтв про закінчення школи у своїх навчальних закладах, більше тисячі одинадцятикласників стали учасниками Параду випускників. Традиційно, вони пройшли від Надставної церкви до міського стадіону, де відбулися головні урочистості: вручення золотих і срібних медалей, грошових премій двохсотбальникам, премій за кращий вишиваний український костюм і виступ тернопільської співачки ZOZULYA.

Як пройшов Парад випускників пропонуємо подивитися у нашому фоторепортажі.

Фото Ольга Трач