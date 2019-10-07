Гаражний розпродаж організували у Тернополі. Волонтери продають різноманітні книжки, сувеніри, картини, щоб зібрати кошти на потреби безпритульних тварин.

Восени, зазвичай, більшає безпритульних тварин. А відтак витрати на їх утримання зростають. Щоб зібрати необхідні кошти на їжу і медикаменти для чотиролапих у Тернополі організовують гаражні розпродажі.

«Гаражний розпродаж для збору коштів на потреби безпритульних тварин під опікою БФ “Вірні Друзі” проходив у холі ТРЦ “Подоляни”. Книгомани могли придбати багато нових книжок, а також інших сувенірів. Я прикупила собі міні-шедевр олійними фарбами авторства Тетяни Осіпової», – розповідає тернопільська волонтерка і зоозахисниця Людмила Чеховська.

Поціновувачі мистецтва та літератури на благодійному розпродажі мали досить великий вибір. Виручені кошти волонтери спрямують на потреби тварин, яким опікується благодійний фонд «Вірні друзі».

Софія Романська