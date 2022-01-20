Під час змагань працівників головного управління Національної поліції Тернопільщини з бойового самбо важку травму отримав 19-річний хлопець. Бригада швидкої допомоги відвезла його до Тернопільської обласної університетської лікарні.

Про те, що постраждав поліцейський ZAXID.NET розповів директор спортивної школи, де проводили змагання.

Турнір з бойового самбо серед поліцейських в Тернополі проводять не вперше. Розпочався він 17 січня в приміщенні спортзалу тернопільської комунальної спортивної школи з греко-римської боротьби. Розташований заклад в будівлі Тернопільського замку на вул. Замковій в центрі міста.

Під час змагань в сутичці важку травму ноги отримав 19-річний хлопець. «17 січня о 12.28 бригада швидкої виїжджала на вул. Замкову, до 19-річного пацієнта. Хлопчина травмувався під час змагань. Із травматичним вивихом правого колінного суглоба потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в університетську лікарню», – повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

Директор спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Телебан підтвердив ZAXID.NET, що травмувався один з поліцейських, який брав участь у змаганнях зі самбо.

«В нашої школи орендували спортивний зал, де розміщений спеціальний борцівський килим. Він спеціально призначений для таких видів боротьби, як греко-римська боротьба, вільна боротьба, бойове самбо. Вчора, 17 січня, там проводилися змагання серед правоохоронців зі самбо. І до нашого приміщення приїздила швидка допомога через травму одного з учасників», – додав Андрій Телебан.

В управління Нацполіції Тернопільщини зазначили, що в Тернополі проводили змагання серед правоохоронців області. «У змаганнях за першість боролися сім команд, серед яких бійці спецпідрозділів поліції особливого призначення, КОРД та працівники відділів та відділень поліції області. Загалом у боротьбі за першість взяли участь 49 поліцейських , які змагалися як у командному, так й в індивідуальному заліку у різних вагових категоріях. Перемогу в турнірі здобули поліцейські роти поліції особливого призначення», – оприлюднено на сайті поліції Тернопільщини. Про те, що один з учасників був травмований у поліції не зазначили.