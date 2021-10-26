У Тернополі пенсіонер бив і душив двох дітей

У Тернополі на вул. Карпенка пенсіонер бив та душив двох дітей.

Про це йдеться у рішенні Тернопільського міськрайонного суду, повідомляють Тернопільські події.

Потерпілий хлопець в суді розповів, що вони ввечері грались у дворі багатоповерхового будинку. Це не сподобалось одному із чоловіків. Тоді він покликав до себе дитину та душив хлопчика. Згодом він вихопив іграшкову биту та бив дитину. Коли друг потерпілого запитав пенсіонера, навіщо він знущається із хлопця, то пенсіонер накинувся ще і на цю дитину.

Суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 850 грн. Також літній чоловік заплатить потерпілим хлопцям по 3 тис. грн моральної компенсації.