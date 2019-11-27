Другий рік у Тернополі досліджують прозорість та публічність комунальних підприємств. Займається цим громадська організація «Центр громадського моніторингу та аналітики».

Минулого року вони презентували «Методологію дослідження прозорості та публічності комунальних підприємств» та перші результати аналізу міських КП .

– Комунальні підприємства належать місту, а громада має знати, наскільки ефективно вони працюють, – зазначають представники громадської організації. – Для цього підприємства зобов’язані звітувати, висвітлювати інформацію про послуги, які надають, як витрачають кошти та наскільки прибутковою є їхня діяльність.

У четвер, 28 листопада, відбудеться оприлюднення результатів дослідження роботи комунальних підприємств міста на предмет публічності та прозорості за 2019 рік та порівняльна характеристика із результатами минулого року.

Під час заходу представники громадської організації розкажуть чи покращилась ситуація із прозорістю комунальних підприємств Тернополя та які з них очолюють рейтинг, а які займають останні позиції. Презентація аналізу комунальних підприємств Тернополя за 2019 рік пройде у Тернопільському прес-клубі, що на вулиці Качали, 3. Початок заходу о 14.00.

Ольга Трач