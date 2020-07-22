У міській раді оновили перелік капітального ремонту тротуарів та об’єктів шляхово-мостового господарства. Зміни до титульних списків внесли під час чергоовго засідання виконавчого комітету 22 липня.

– Доповнюємо титульний список капітального ремонту тротуарів об’єктом на вулиці Енергетичній – розповів Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Там ремонт проводитиме підприємця, який поруч будує багатоповерховий будинок. Також за кошти інших підприємців буде відремонтовано пішохідну зону на вулиці Крушельницької в районі житлового будинку №1а та вулиці Лесі Українки. За кошти міського бюджету проведемо капітальний ремонт тротуару на вулиці Лучаківського від церкви Святого Йосафата до вулиці Громницького та зробимо каналізаційний колектор і тротуар на ділянці Братів Бойчуків,4а – Лепкого,16а.

Владислав Стемковський також розповів, що за результатами наради щодо покращення руху транспорту на окремих перехрестях облаштують нову схему організації дорожнього руху. Зокрема, збільшать кількість смуг для руху транспорту та оновлять дорожню розмітку. Таким чином збільшиться пропускна здатність транспорту та зменшаться затори. Нову схему організації дорожнього руху облаштують на перехрестях: Шептицького-Оболоня-Білогірська, Оболоня-Шептицького, 15 Квітня-Стуса-Київська, 15 Квітня-Братів Бойчуків, 15 Квітня-Куліша, Карпенка- Винниченка-Будного, Купчинського-Корольова-дорога на Байківці, Бандери-Коновальця-Слівенська. Також за кошти ПрАТ «Опілля» відремонтують ділянку дороги від вулиці Наливайка до житлового будинку на вулиці Білецькій,36а. Розроблені схеми погоджені проектантами та патрульною поліцією. Найближчим часом розпочнують необхідні роботи.

Ольга Трач