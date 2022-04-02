Тернопільщина продовжує надсилати гуманітарну допомогу в інші регіони. Зараз у пріоритеті відправлення вантажів у Харківську область, адже вона визначена, як сусідська нам. Зрозуміло, що це символічно. А щодо допомоги, то у нас має бути зібрано півтора мільйона продуктових наборів для жителів Харківщини. Усі продукти для цього закупить «Укрзалізниця».

– Першу партію продуктів вже завезли 31 березня на склад розміром 2100 квадратних метрів на залізничному вокзалі, – розповів Володимир Труш, голова Тернопільської обласної військової адміністрації. – До продуктового набору входить 9 найменувань серед яких є олія, цукор, консервоване м’ясо, крупи, чай борошно. Раніше йшлося про підготовку 1 мільйона 900 тисяч продуктових наборів, але враховуючи, що благодійні фонди та волонтери вже сформували частину пакунків, то станом на 31 березня залишилось ще 1 мільйон 580 тисяч штук. А першого квітня ми відправили на Харків шість вагонів гуманітарної допомоги: два з дитячим харчуванням та швидкими сніданками від фірми «Нестлє» і чотири – із 12 500 продуктовими наборами. З 4 квітня запрошуємо волонтерів приходити на склад на залізничному вокзалі і допомагати формувати решту продуктових наборів.

До надання гуманітарної допомоги залучать і професійно-технічні училища області. У зв’язку із цим трьом закладам дозволили перейти на змішану форму навчання. В одному із училищ допомагатимуть виготовляти піддони для гуманітарних вантажів, які відправлятимуть у Харківську область. А Кременецьке і Тернопільське училища, у яких навчають швейній справі, залучать до пошиття необхідних речей для ЗСУ.