У Тернополі працюють над створенням нової мережі громадського транспорту. Про це повідомили у міській раді. Там також зазначили, що, відповідно до нового документу, деякі маршрути ліквідують, а окремі – об’єднають.

У Тернополі модернізують транспортну мережу. Зміни стосуватимуться маршрутів, графіку руху тролейбусів та автобусів, а також сполучення між мікрорайонами міста, повідомляє TV-4. Запрацювати оновлена транспортна мережа повинна з 1 червня. Тернополяни можуть внести свої корективи, побажання та зауваження до нового проекту руху громадського транспорту у місті ще до 20 березня.

Згідно з проектом модернізації транспортної мережі Тернополя, передбачено ліквідацію кількох маршрутів, а деякі об’єднають. Стосується модернізація і маршруток і тролейбусів.

– Перше, це стосується кількох маршрутів, які об’єднають, це будуть маршрути №7 і № 12. Якщо 12 маршрут зараз їде до Збаразького кільця, розвертається і іде назад, 7-мий маршрут іде до обласної дитячої лікарні, то відповідно, маршрут №12 буде продовжено до обласної дитячої лікарні. Інші маршрути, які обєднаються – 28 і 29. 29-й зараз проходить від верхньої Канади, через проспект Бандери до Автовокзалу, а 28 їде від Автовокзалу через вулицю Будного. Відповідно, після обєднання Автовокзал буде не кінцевою, а буде проміжною зупинкою обох маршрутів, – розповідає радник міського голови Антон Марчевський.

– Перше, це стосується кількох маршрутів, які об’єднають, це будуть маршрути №7 і № 12. Якщо 12 маршрут зараз їде до Збаразького кільця, розвертається і іде назад, 7-мий маршрут іде до обласної дитячої лікарні, то відповідно, маршрут №12 буде продовжено до обласної дитячої лікарні. Інші маршрути, які обєднаються – 28 і 29. 29-й зараз проходить від верхньої Канади, через проспект Бандери до Автовокзалу, а 28 їде від Автовокзалу через вулицю Будного. Відповідно, після обєднання Автовокзал буде не кінцевою, а буде проміжною зупинкою обох маршрутів, – розповідає радник міського голови Антон Марчевський.

Зміни стосуються маршрутів, які курсують в напрямку масиву “Дружба”. Пасажирам потрібно виходити на зупинці Автовокзал та, що на початку вулиці Оболоня, розповідає Антон Марчевський. Там зупиняються маршрутки №12, 5 та 5А, а згодом буде зупинятися і оновлений 29 маршрут. Деякі маршрути зникнуть, наприклад, 13-й. На зміну йому відновлять маршрут №31, але модернізований. Курсувати він буде від Микуленицької до Тролейбусної.

– Для того, щоб більше охопити більшою кількістю автобусів вулицю Будного тому, що там зявилися і нові житлові будинки, інші інфраструктурні заклади і крім того,щоб можна було жителям ближньо Дружби потрапити до міської лікарні №3, адже ця міська лікарня, якраз обслуговує цей район, – каже Антон Марчевський.

Зникнуть також маршрути №21 та 34. Також у міській раді обговорюють долю 25-го маршруту, який планують об’єднати з п’ятнадцятим. Зміни торкнуться і тролейбусів. Зокрема, для тролейбусів №1, 3 і 5 планують дещо змінити маршрут курсування. Маршрути №1 та 1А роз`єднають, маршрут №5 продовжать до вулиці Карпенка, через центр міста.

– Автобусний маршрут залишиться в тому вигляді в якому він є, єдине, що замість тих тролейбусів, які вилучаються з даного маршруту, будуть додані автобуси. Тобто ми маємо зараз чотири тролейбуси, чотири автобуси на маршруті, то буде всім автобусів. Натомість тролебусний маршрут №1 суттєво змінюється. Він буде в обидві сторони їхати через вулицю Живова з заїздом а напрямку Східного масиву на автовокзал і так само буде від вулиці Лесі Українки змінений. Він буде повертати не на ліво так, як зараз до Збаразького кільця, а буде повертати на вулицю Протасевича в напрямку вулиці Довженка, – говорить Андрій Марчевський.

Модернізовану транспортну мережу планують запустити 1 червня. Тернополяни можуть внести свої корективи, побажання та зауваження до нового проекту руху громадського транспорту у місті до 20 березня, через портал “Е-консультації з громадськістю” на сайті міської ради.