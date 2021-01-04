Цієї ночі на водопроводі, що на вулиці Клима Савури, біля ЗОШ номер 14 трапилася аварія.
Вода залила не тільки вулицю Клима Савури, де сталася надзвичайна подія, але й і частину вулиць Лесі Українки та Протасевича, пише Терен.
За словами комунальників, які зранку прибули на місце аварії, прорвало трубу діаметром у 20 см.
У диспетчерській «Тернопільводоканалу» повідомили, що через нічну аварію без водопостачання залишаться будинки на вулиці Клима Савури, Лесі Українки, 14 та 16 і частково на вулиці Довженка.
Ліквідація наслідків прориву труби триватиме щонайменше до 16 години.
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