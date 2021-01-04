У Тернополі ліквідовують масштабну аварію на водопроводі. ФОТО, ВІДЕО

Цієї ночі на водопроводі, що на вулиці Клима Савури, біля ЗОШ номер 14 трапилася аварія.

Вода залила не тільки вулицю Клима Савури, де сталася надзвичайна подія, але й і частину вулиць Лесі Українки та Протасевича, пише Терен.

За словами комунальників, які зранку прибули на місце аварії, прорвало трубу діаметром у 20 см.

У диспетчерській «Тернопільводоканалу» повідомили, що через нічну аварію без водопостачання залишаться будинки на вулиці Клима Савури, Лесі Українки, 14 та 16 і частково на вулиці Довженка.

Ліквідація наслідків прориву труби триватиме щонайменше до 16 години.