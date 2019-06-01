Представники усіх вишів Тернополя подолали «Студентську милю» – це 1609 метрів центральними вулицями Тернополя.

Цим забігом легкоатлети закрили XIV Всеукраїнську Універсіаду, – повідомив співорганізатор забігу Роман Гах.

Стартувала «Студентська миля» на Театральному майдані Тернополя. Зібралися представники всіх тернопільських університетів. Маршрут забігу пролягав бульваром Шевченка, вулицями: Руська, Йосипа Сліпого, Листопадовою, Словацького. Фінішували студенти на Театральному майдані Тернополя.

За словами співорганізатора забігу Романа Гаха, «Студентська миля» – загальноукраїнський захід, до якого долучаються представники вишів в усіх містах України. «Це традиційний забіг, яким ми закриваємо XIV Всеукраїнську Універсіаду, долучитися до забігу могли всі охочі студенти, а таких у Тернополі виявилося близько двох тисяч».

Додамо, перший студентський забіг відбувся 1 червня 2018 року одночасно в усіх регіонах України, участь взяло близько п’ятнадцяти тисяч студентів зі ста закладів вищої освіти.

Софія Романська