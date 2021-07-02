Жахлива трагедія сталася у Тернополі 1 липня по обіді.

О 15.30 бригада швидкої виїжджала на вул. Стадникової, де надавала допомогу 58-річному пацієнтові.

За словами доньки потерпілого, її батько травмувався, ремонтуючи автомобіль, який випадково на нього наїхав. Із серйозною політравмою – відкритим переломом кісток нижньої гомілки, закритою травмою живота, у стані травматичного шоку пацієнта, після оперативно наданої медичної допомоги, доставлено в реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги.

На жаль, у лікарні чоловік помер.