Вчора на спецлінію “102” надійшло повідомленням про ДТП без травмованих на вулиці Романа Купчинського. Заявниця розповіла, що водій автомобіля Audi здійснив зіткнення з її автівкою Peugeot та поїхав з місця пригоди.

Патрульні негайно прибули на місце події, склали схему ДТП та розпочали пошуки учасника автопригоди, який залишив місце події. Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП оперативно відшукали автомобіль, встановили дані власника автівки та з’ясували всі обставини події.

Як виявилося, за кермом автомобіля Audi перебував 17-річний юнак, який без дозволу батьків взяв ключі від автівки та поїхав по особистих справах. Зрозумівши, що він скоїв автопригоду, хлопець поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Його особу встановили та разом з батьками запросили до управління патрульної поліції, де склали всі необхідні адмінматеріали.