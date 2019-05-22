У вчиненні пограбування співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 38-річного жителя обласного центру. Зловмисник свою жертву підстеріг у парку «Топільче».

До правоохоронців із заявою звернулася 56-річна тернополянка і повідомила про те, що невідома особа вирвала з її рук сумку. Потерпілій вдалося запам’ятати нападника. За її описом поліцейські встановили особу зловмисника.

Як повідомляють у поліції, причетним до злочину виявився неодноразово судимий 38-річний тернополянин. Чоловік лише нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 ККУ – грабіж. Працівники поліції перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення аналогічних злочинів.