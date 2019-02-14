У приєднаних до Тернополя селах відремонтують освітлення і зупинки

14/02/2019 Розмір тексту:

В окремих селах, які увійшли до Тернопільської міської територіальної громади, цього року відремонтують вуличне освітлення та зупинки громадського транспорту. Відповідні рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

Об’єкти у селах, які потребують ремонту, внесли до титульних списків капітального ремонту вуличного освітлення і встановлення зупинок громадського транспорту Тернопільської міської територіальної громади на 2019 рік. Освітлення замінюватимуть тільки у селах. На це виділили 340 тисяч гривень.

– Щодо капітального ремонту вуличного освітлення, то до титульного списку увійшли тільки два об’єкти: село Курівці, на яке виділено 150 тисяч гривень та села Чернихів, Глядки, Плескавці, на які передбачено 190 тисяч гривень, – розповів Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. – Замінюватимемо повністю опори і старі ліхтарі на LED-світильники, оскільки багато ліхтарів не працюють, відновимо повістю освітлення у цих селах, щоб було так, як в місті.

На облаштування зупинок громадського транспорту у Тернополі та селах передбачено 1 мільйон 750 тисяч гривень. У Вертелці встановлять одну зупинку, у Кобзарівці – три, у Малашівцях – дві. Вартість капітального ремонту однієї зупинки у селі обійдеться у 70 тисяч гривень. У Тернополі планують збудувати дві зупинки на вулиці Проектній: в районі будинку №2 та поблизу церкви Архистратига Михаїла. Ще одна буде на вулиці Львівській біля ресторану «Монако». На ці три об’єкти виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ще тридцять тисяч гривень витратять на проектно-кошторисну документацію.

Ольга Трач