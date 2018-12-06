У поліції розповіли про смерть немовляти на Тернопільщині

06/12/2018 Розмір тексту:

Тривожне повідомлення надійшло 5 грудня до працівників Тернопільського відділення поліції від лікаря дитячої обласної лікарні. Медик повідомив, що до них бригадою швидкої допомоги без ознак життя доправлено двомісячного хлопчика.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що смерть немовляти настала ще вдома, в селі Ангелівка. Мати уранці виявила, що малюк не подає ознак життя та викликала швидку. Медики вже нічим не могли зарадити біді.

Слідчі будь-яких тілесних ушкоджень на тілі немовляти не виявили. Його направили для проведення судово-медичної експертизи, яка і встановила причину смерті – ентеропатія нез’ясованого характеру.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів. Тривають слідчі дії.