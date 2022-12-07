У Польщі збирають кошти на придбання генератора для потреб обласного спеціалізованого будинку дитини.

Про це повідомили на сторінці закладу у соцмережі.

“Не лише українці переймаються долею наших вихованців в такий важкий час для нашої країни, але й доброчинці з усього світу. Дружня Польща вкотре долучається до допомоги, зокрема пан Krzysztof Kurosz оголосив збір коштів на придбання генератора для потреб нашого закладу. Також до цього долучилися – Zeniia Duliba та Nataliya Chudyk.

Цей подарунок є вкрай важливим і цінним , оскільки дітки можуть залишитися без тепла і світла будь- якої миті.

Будемо вдячні кожному за розуміння, небайдужість та допомогу!”, – ідеться у зверненні адміністрації закладу.