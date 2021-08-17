На Тернопільщині УПЦ МП долучилась до «флешмобу» проти приїзду в Україну Вселенського патріарха Варфоломія,

Про це повідомляють інформаційні ресурси церкви. Знову не обійшлося без конфузів.

Фотознімки, на яких активісти Московського патріархату стоять у Почаївській лаврі з плакатами проти приїзду в Україну Вселенського патріарха Варфоломія, опублікував архієпископ Обухівський Іона Черепанов.

Згодом ті ж плакати дивним чином перекочували з Почаївської лаври на окремі парафії УПЦ МП Кременеччини, де правлять (не)залежні від Лаври та проросійських меценатів батюшки. У селі Великий Кунинець масовку з Почаївським агітками проти православного першоієрарха організував о. Олександр Марценюк – постійний учасник мітингів проти діджиталізації, вакцинування та візового режиму із Росією і за сумісництвом хорист Почаївської лаври. Раніше він також прославився скорботним віршем з приводу ліквідації проросійського терориста «Гіві» та заявами про молитовну підтримку «Новоросії» на російському шовіністичному сайті «Москва – Третий Рим». Українських воїнів батюшка Олександр називав не інакше як «убийцами Донбасса».

Зібравши парафіян під плакати з Лаври, вкотре відзначився і головний «Шумахер» УПЦ МП Георгій Прокопчук, який не цурається грошей з рук бізнес-партнера Януковича Андрія Біби. Отримав «цінні вказівки» з Лаври і о.Борис Гнепа, викладач Почаївської семінарії, а отже поспіхом організував флешмоб біля храму у найближчому до Почаєва селі Лосятин. В с.Бутин шабашем проти Варфоломія заправляв о.Віталій Гурєв, активний учасник «православних форумів», який полюбляє давати інтерв’ю журналістам Шарія.

Натомість на офіційній сторінці УПЦ МП у фейсбуці сконфузились, повідомивши, що флешмоб проти патріарха Варфоломія проводили у парафіях Тернопільщини, які нібито найбільше від нього «постраждали», натякаючи на переходи громад Московського патріархату під омофор Православної Церкви України після отримання українською церквою томосу про автокефалію. Натомість, у публікації розмістили світлини зібрання УПЦ МП біля Свято-Миколаївського собору Кременця, який навпаки – за сприяння російської влади у 1832 році був захоплений Московським патріархатом у католицької церкви, яка збудувала храм для потреби ченців-францисканців.