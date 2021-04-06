Минулого тижня делегація УПЦ МП відвідала офіс Президента України.

Про це повідомляє сайт УПЦ МП.

1 квітня близько сотні вірян та священників УПЦ МП прийшли під офіс Президента України, щоб передати главі держави зібрані підписи проти перейменування церкви на Російську Православну Церкву в Україні. Таких змін до назви УПЦ МП вимагає законодавство, позаяк центр управління церкви знаходиться на території країни-агресора – Російської Федерації.

Загалом в УПЦ МП з усієї України «вдалось» (подекуди і обманом) зібрати близько мільйона підписів проти визнання у імені церкви підлеглості Росії. В усьому ж іншому, крім назви, в УПЦ МП, як відомо, нічого російського не цураються. А у Кримській єпархії, яку очолює наш земляк митрополит Лазар (Швець), на догоду російським окупантам відмовились і від української назви.

Інформресурси УПЦ МП заявили, що у акції під офісом Президента взяли участь священники та віряни конфліктних парафій, де раніше більшість висловила бажання перейти до ПЦУ. Втім «масовку» від Тернопільщини вже традиційно очолив священник УПЦ МП з Кременеччини о. Георгій Прокопчук, більше відомий як «Шумахер», у якого церковний бізнес навпаки – йде «на підйом». Як повідомляє отець на своїй сторінці у фейсбуці, нещодавно він завершив зведення дзвіниці, недільної школи та церковної пекарні (до повного комплекту бракує хіба свічкового заводу). За його словами, будівництво здійснювалось за сприяння бізнес-партнера сімʼї Віктора Януковича, власника мережі автозаправок «БРСМ-Нафта» Андрія Біби, який також фінансує проросійську «Партію Шарія».