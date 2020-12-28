У пенсіонерки з Тернопільщини вкрали майже 100000 гривень

У вчиненні крадіжки з помешкання співробітники Лановецького відділення поліції підозрюють двох мешканців Хмельницької області. Зловмисники проникли до чужого будинку, знайшовши ключ від вхідних дверей.

Повідомлення про крадіжку надійшло від 68-річної мешканки одного із сіл району. Жінка виявила зникнення значної суми грошей з оселі: понад 2800 доларів та 22 тисячі гривень.

Виїхавши на місце події, слідів проникнення в будинок сторонніх осіб правоохоронці не виявили. Потерпіла і сама не могла зрозуміти, коли і за яких обставин зникли гроші. Працівники поліції провели першочергові слідчо-оперативні заходи. Опитавши місцевих жителів, з’ясували, що напередодні у селі бачили незнайомих чоловіка та жінку, котрі пересувалися на автомобілі. Вони ходили дворами під приводом купівлі пір’я та горіхів.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід підозрюваних. Причетними до крадіжки виявилися двоє мешканців Хмельниччини: 24-річна жінка та 20-річний чоловік. Їх правоохоронці розшукали за місцем їхнього проживання. Вони зізналися у протиправному. Чужі гроші встигли витратити.

Виявилося, до будинку пенсіонерки лиходії проникли за допомогою ключа, який побачили на підвіконні. Знайшовши сховок з грошима, втекли з чужого помешкання, зачинивши за собою вхідні двері. Потерпіла, повернувшись додому, і не помітила візиту сторонніх осіб. Крадіжку виявила наступного дня, коли знадобилися гроші.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 ККУ. Оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють зловмисників на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.