Розмір батьківської плати в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах та для учнів Тернопільського ліцею №21, які здобувають початкову мистецьку освіту погодили у міській раді.

Відповідні рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

У «Тернопільській музичній школа №1 імені В.Барвінського» і «Тернопільській музичній школа №2 ім. М.Вербицького» на деякі відділення ціни не змінилися, а на більшість зросли на 5-20 гривень. Незмінною, порівняно з минулим роком, залишилась вартість навчання на саксофоні – 250 гривень, електроінструментах – 260 гривень та естрадному співі – 300 гривень. Навчання гри на фортепіано, гітарі, синтезаторі з першого вересня становитиме 300 гривень, на баяні, цимбалах, бандурі, сопілці, акордеоні віолончелі, контрабасі – 170 гривень, на скрипці та духових інструментах – 210 гривень, на домрі – 125 гривень, на ударних інструментах – 220 гривень. Відвідування занять з академічного співу коштуватиме 230 гривень в місяць, а вокально-хорового відділення – 180 гривень.

На десять гривень подорожчало навчання і в «Тернопільській художній школі ім.М.Бойчука». Заняття на відділах «Образотворче мистецтво» та «Художнє оздоблення текстилю» коштуватимуть 220 гривень в місяць.

У Тернопільському ліцеї №21-спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети батьківська плата залишилася такою ж як і була минулого року – 250 гривень в місяць.

У прийнятих рішеннях також прописані пільгові категорії дітей, які звільнені від батьківської плати або ж оплачують тільки половину вартості навчання. Детальніше про це можна прочитати тут і тут.

Ольга Трач