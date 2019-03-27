Труп свині, який тернополянин знайшов у лісі поблизу Тернополя, не є небезпечним для мешканців прилеглих мікрорайонів чи їх тварин.

Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі.

За інформацією відомства, при проведенні розтину трупа виявлено характерну паткартину набр’якової хвороби свиней або ентеротоксимії.

На місці загибелі ветлікарі провели вимушену дезінфекцію.

Лікарі ветеринарної медицини проводять подвірні обходи приватних господарств згаданих мікрорайонів та прилеглих територій, власники яких утримують свиней, та проводять роз’яснювальну роботу щодо випадків захворювання тварин та їх загибелі.