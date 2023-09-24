У лікарні помер командир зенітно-ракетного відділення з Тернопільщини

Вчора, 23 вересня, у Збаразькій лікарні внаслідок невиліковної хвороби помер військовий, мешканець Зарубинець Василь Дручок.

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

Василь Дручок був сержантом, командував зенітно-ракетним відділенням. Захиснику було 48 років.

Сиротами залишилися двоє діток, дружина втратила люблячого чоловіка.

“Мешканці громади щиро розділяють непоправне горе, яке спіткало родину, і з вдячністю схиляють голови перед подвигом воїна.

Вічна шана і слава Герою, який зі зброєю в руках боронив рідну країну від російських агресорів!”, – ідеться у зверненні Роман Полікровського.

Чин похорону захисника відбудеться у понеділок, 25 вересня, об 11-й годині.