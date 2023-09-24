Вчора, 23 вересня, у Збаразькій лікарні внаслідок невиліковної хвороби помер військовий, мешканець Зарубинець Василь Дручок.
Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.
Василь Дручок був сержантом, командував зенітно-ракетним відділенням. Захиснику було 48 років.
Сиротами залишилися двоє діток, дружина втратила люблячого чоловіка.
“Мешканці громади щиро розділяють непоправне горе, яке спіткало родину, і з вдячністю схиляють голови перед подвигом воїна.
Вічна шана і слава Герою, який зі зброєю в руках боронив рідну країну від російських агресорів!”, – ідеться у зверненні Роман Полікровського.
Чин похорону захисника відбудеться у понеділок, 25 вересня, об 11-й годині.