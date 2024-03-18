У громаді біля Тернополя попрощалися із наймолодшим Захисником: йому було всього 19 років. ФОТО

17 березня Великобірківська громада попрощалася зі своїм наймолодшим воїном, захисником Батьківщини – Назарієм Березієм.

Незважаючи на юний вік, виявивши стійкість та мужність, Назарій віддав своє життя заради миру на рідній землі.

Назарій Бберезій народився 25 квітня 2004 року в смт. Великі Бірки. За свій короткий вік пережив чимало горя. В дитинстві від важкої недуги померла мама, згодом – батько. Виховувався у сім’ї тітки Оксани та її чоловіка Петра, які з дитинства піклувалися про нього, ріс поряд з бабусею Галею, а також зі своїми двоюрідними сестрами Аліною, Анастасією та братом Андрійком. У листопаді 2023 року вирішив вступити до лав Збройних сил України за контрактом.

12 березня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині.

Багатьом Назарій запам’ятається як привітний, щирий, працьовитий, непосидючий юнак.

“Великобірківська селищна рада висловлює глибокі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам загиблого.

Світлий спомин та Вічна пам’ять тобі, наш юний Герою”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.